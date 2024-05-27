Zeytinburnu Kültür Sanat (ZKS), sanat ve eğitimle dolu geçen bir yılın ardından, mezuniyet şöleniyle kursiyerlerinin mezuniyetini kutladı. Aynı zamanda yıl boyunca kültür merkezinde çeşitli kültür sanat dallarında eğitim gören kursiyerlerin ortaya koydukları eserlerde, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde sergilenmeye başladı.

Zeytinburnu Kültür Sanat (ZKS), bu yıl 15’inci dönem mezunlarını düzenlediği mezuniyet töreni ve sergiyle uğurladı. Yıl boyunca çeşitli kültür sanat kurslarında eğitim alan kursiyerlerin eserlerinin yer aldığı sergi töreni açılışıyla başlayan Mezuniyet Şöleni’ne Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kaymakamı Dr. Adem Uslu ve çok sayıda sanatsever katıldı. Açılış töreninin hemen ardından ise Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde yine kursiyerlerin hazırladığı gösterilerden oluşan mezuniyet şöleni gösterileri yapıldı.

“Kalabalık nüfuslu ilçelerde kültür sanat faaliyetleri temel belediyecilik hizmetleri arasında olmalıdır”

Zeytinburnu Kültür Sanat Mezuniyet Şöleni’nin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Ömer Arısoy, özellikle kalabalık nüfuslu belediyelerde kültür sanat faaliyetlerinin temel belediyecilik hizmetleri arasında yer almasının önemine dikkat çekerek; “Ben, meslektaşlarımız arasında da söylüyorum, nüfusu yüz binin üzerindeki ilçe belediyeleri için kültür sanat faaliyetleri temel belediyecilik işlerinden sayılmalıdır. Ben böyle düşünüyorum. Birkaç toplantıda da bunu söyledim. Bunun önemli olduğunu düşünüyoruz çünkü bizim işimiz sadece kentin, şehirlerin belediyecilik anlamında fiziki düzenlemeleri, ihtiyaçları değil, ama aynı zamanda hemşehrilerimizin yaşama sevinçlerini yükseltmek diye temel bir görevimizin olduğunu da düşünüyorum. O sebeple bütün bu işleri aynı duyarlılıkla, büyük bir aşkla ve şevkle yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

“Birçok sanat branşında eğitim veriliyor olması bulunmaz bir nimet”

Başkan Ömer Arısoy’un ardından bir konuşma yapmak için sahneye çıkan Zeytinburnu Kaymakamı Dr. Adem Uslu, “Biraz önce kurdeleyi kestik ve ondan sonra birbirinden kıymetli, birbirinden değerli eserleri, her birinin üzerinde hakikaten haftalarca hatta aylarca emek verilmiş ama hatla ilgili olsun ama tezhiple ilgili olsun, ama resimlerle ilgili olsun, fotoğrafla ilgili olsun yerinde gördük. Hakikaten çok değerli, birbirinden kıymetli eserler. Öncelikle bu eserlerin ortaya çıkmasında emeği geçen, başta bu kursların tertibinin mimarı olan Belediye Başkanımız olmak üzere, belediyemizin bütün ekibine, yine bu kursların açılmasında ve kursiyerlerin yetiştirilmesinde emekleri ile, yol göstericilikleri ile kursiyerlerimizi hazırlayan kurs hocalarımıza ve tabii ki varlıkları ile İstanbul’un dört bir tarafından bu kurslarımıza iştirak ederek devamlılıklarını sağladıkları için o güzel eserleri ortaya koyan saygıdeğer kursiyerlerimize, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

15 yılda 25 branşta yaklaşık 40 bin kişi eğitim aldı

2009 yılından bugüne Zeytinburnu Kültür Sanat’ta devam eden kültür sanat kursları bu sezon 15’inci mezunlarını verdi. Bugüne kadar 37 bin 796 kişiye hizmet veren kültür sanat kursları, bu yıl toplam 25 branşta eğitim sundu. 25 branş için 3 bin 928 ön kayıt alan kurslardan bu yıl toplam bin 515 kişi mezun oldu. Gösterilerin sonunda ZKS mezunlarına sertifikalarını Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve Zeytinburnu Kaymakamı Dr. Adem Uslu birlikte takdim ettiler.