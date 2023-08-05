Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayanlara kesilen para cezalarının iadesi için başvuru formu yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, salgının ilk görüldüğü 11 Mart 2020'den 9 Kasım 2022'ye kadar geçen süre içinde tahsil edilen cezalardan vazgeçti ve bu cezayı ödeyen vatandaşlara paraları geri verecek.

Bu karara göre, idari para cezalarının tahsil edilmesiyle ilgili Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen "Tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez" hükmü hatırlatıldı. Artık cezayı ödeyen vatandaşlar, 31 Aralık 2024 tarihine kadar başvuru yaparak paralarını iade alabilecekler. Başvuru formu da Resmi Gazete'de yayımlandı ve ilgili idari birime 31 Aralık 2024 tarihine kadar başvuruda bulunulacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre, tahsil edilen para cezalarının iadesi gerçekleştirilecek.