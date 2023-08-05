Çiğdem İlgün, türbülansı önleyen bir çip icat ettiğini iddia ederek, yatırım yapacaklara yüksek kar payı vaat ettiği haberleriyle gündeme gelmişti. Kendisini fizik mühendisi olarak tanıtan İlgün, Marmara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olduğunu belirtmiş ve geliştirdiği "CAFA CHIP" adını verdiği yazılımla uçaklardaki türbülansları önleyebileceğini söylemişti. Bu haberlerle birlikte, Çiğdem İlgün'ün iddialı projeye 150 milyon dolar yatırım aldığını iddia ettiği biliniyor.

Kendisini destekleyenler arasında çevresindeki kişilerin yanı sıra pilot, doktor ve mühendisler de yer alıyordu. İlgün, yatırımcılara yatırdıkları paralar üzerinden yüzde 30'luk kar payı sağladığını iddia ediyor ve sosyal medyada hesap hareketlerini paylaşarak güven kazanmaya çalışıyordu.

Ancak, zamanla mağdurların yatırdıkları paraları geri istemesi üzerine dolandırıcılık hikayesi ortaya çıktı. İlgün, bu talepleri reddedince suç duyuruları yapıldı. İlk başta gönderilen paraların getirisiyle birlikte yatırımcılara paralarını geri ödeyen İlgün, daha fazla para koparmak amacıyla sonradan gönderilen yüksek tutardaki paraları iade etmemişti.

Sonuç olarak, Çiğdem İlgün'ün türbülansı önleyen çip icat ettiği iddiaları yalan çıkmış ve yaklaşık 20 milyon liralık bir vurgunla suçlandı. Mağdurlar, yaşanan dolandırıcılık olayı nedeniyle savcılığa başvurarak şikayetçi oldular.