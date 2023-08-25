ÖSYM tarafından 23 Temmuz'da düzenlenen 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı sonuçları açıklandı.ANKARA (İGFA) - ÖSYM tarafından 23 Temmuz'da düzenlenen 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı sonuçları açıklandı.

23 Temmuz'da uygulanan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde uygulanan 2023-KPSS (Alan Bilgisi) ve 6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanan 2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait madde analizleri incelenerek cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlandığını duyuran ÖSYM; 29 Temmuz 2023 tarihinde uygulanan 2023-KPSS (Alan Bilgisi) İktisat Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 34 numaralı sorunun “E” olarak verilen cevabının “D” olarak değiştirilmesine; 6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanan 2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Beden Eğitimi Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 72 numaralı sorunun “E” olarak verilen cevabının “B” olarak değiştirilmesine, Biyoloji Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 14 numaralı sorunun “E” olarak verilen cevabının ise “A” olarak değiştirilmesine, Türk Dili ve Edebiyatı Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 7 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme sürecini tamamladı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 25 Ağustos 2023 tarihinde an itibariyle ÖSYM’nin internet sitesi aracılığıyla T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebiliyor.

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav Sonuçlarına ULAŞMAK İÇİN TIKLAYABİLİRSİNİZ