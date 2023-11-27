Türkiye'de bireysel kredi kartı borçları alarm verici bir seviyeye ulaştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) açıkladığı son verilere göre, 35.8 milyon kullanıcının toplam kredi kartı borcu bir trilyon 8 milyon 957 bin liraya çıktı. Türkiye Bankalar Birliği'nin raporlarına göre, ortalama borç miktarı ise 27 bin 455 liraya ulaştı.

Merkez Bankası'nın yeni yönetiminin göreve gelmesiyle birlikte politika faiz oranının yüzde 8,5'ten yüzde 40'a çıkmasına rağmen, kredi kartı faiz oranlarındaki artış dikkat çekiyor. Kredi kartı yıllık bileşik gecikme faizi yüzde 59,36 olarak belirlendi. Bu durum, faiz oranlarındaki artışın bireysel kredi kartı borçları üzerindeki etkisini gösteriyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası, bireysel kredi kartı borçlarındaki artışa dikkat çekerek, faiz artışlarının ve risk ağırlıklarının yansımasını eleştirdi. Ancak, son aylarda yaşanan artışa rağmen, bireysel kredi kartı borçlarındaki yüzde 20'lik gecikme oranı, tarihsel ortalamaların altında seyrediyor.

Özellikle 25 bin lira altındaki kredi kartı limitlerinde doluluk oranının yüksek olduğu belirtiliyor. Toplam kredi kartı kullanıcılarının yüzde 32,2'si bu limit aralığına sahip. Gelir artışlarına rağmen, 25 bin lira altı limitli kartlardaki borç artışının devam ettiği görülüyor.

Rapora göre, bireysel kredi kartı borçlarının yüzde 62'si asgari ödeme tutarının altında ödenen borçlardan kaynaklanıyor. Asgari ödeme oranlarının artmasıyla birlikte ödenmeyen borçların toplam kart bakiyesine oranı yüzde 12,6'ya ulaşmış durumda.

Bireysel kredi kartı borçları, toplam bireysel kredilerin yüzde 40'ını oluşturuyor. Ancak, özellikle enflasyonun ve ihtiyaç kredi faizlerinin altında kalarak güçlü bir seyir izleyen bireysel kredi kartı büyümesi, son dönemde faiz artışlarıyla birlikte yavaşlamaya başladı.

Son olarak, bireysel kredi kartı borçlarının Eylül 2023 itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 183,14 arttığı ve kişi başı borç riskinin yüzde 161 artarak 27 bin 455 liraya çıktığı belirlendi. Bu durum, bireysel kredi kartı borçlarının sürdürülebilirliği konusunda endişe yaratıyor.