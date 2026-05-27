Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Kurban Bayramı'nda vatandaşlar, kurban ibadetlerini hijyenik ve güvenilir ortamda gerçekleştirebilmek için çiftlikleri tercih etti. Doğal ortamda yetiştirilen kurbanlıklar ve sunulan kapsamlı hizmetler nedeniyle yalnızca Sındırgı'dan değil, çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar da çiftliklere yoğun ilgi gösterdi.

Kurban Bayramı sabahı Sındırgı'daki çiftliklerde yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar bayram namazının ardından kurban kesim alanlarına akın etti. Eşsiz doğası, temiz havası ve doğal ortamda yetiştirilen büyükbaş ile küçükbaş hayvanlarıyla dikkat çeken çiftlikler, vatandaşlardan tam not aldı.

Çiftlik işletmecileri, kurbanlık hayvanların yıl boyunca doğal ve sağlıklı şartlarda yetiştirildiğini belirterek, vatandaşların özellikle hijyenik ortam, veteriner kontrolü ve güvenilir hizmet nedeniyle çiftlikleri tercih ettiğini söyledi. Çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda vatandaşın rezervasyon yaptırdığı ifade edildi.

Kurban ibadeti için çiftliğe gelen vatandaşlar ise sunulan hizmetten memnun kaldıklarını belirtti. Vatandaşlar, 'Bayram namazımızı burada kıldık. Temiz, düzenli ve güvenilir bir ortam var. Kurbanımızı hazır şekilde teslim alıyoruz. Ailece rahat bir şekilde ibadetimizi yerine getiriyoruz' diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.

Çocuklu ailelerin geniş ve kontrollü alanlar nedeniyle çiftlikleri tercih ettiği görülürken, vatandaşlar hem doğayla iç içe vakit geçirme hem de kurban ibadetini huzurlu ortamda yerine getirme fırsatı buldu. Üreticiler ise bayram boyunca vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek adına tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, Sındırgı'nın doğal ortamında yetişen kurbanlıkların her yıl daha fazla ilgi gördüğünü ifade etti.