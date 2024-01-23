Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı duyuruda vatandaşlara dolandıcılar konusunda uyarıda bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: "Başkanımız, Genel Sekreterimiz, Başkan Danışmanlarımız ve Şirket Genel Müdürlerimizin isimlerini kullanarak yardım ve bağış adı altında para talebinde bulunanlara itibar etmeyiniz. Dolandırıcı olduğu tahmin edilen bu kişileri derhal Emniyet Birimlerine bildirmenizi önemle rica ederiz."

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