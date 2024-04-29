Bozüyük’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Satranç ve Akıl Oyunları Şenliği düzenlendi.

Bozüyük Satranç ve Zeka Oyunları Spor Kulübü Tarafından Belediye Düğün Salonu’nda anaokulu ve ilkokul Öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen veli katılımlı Satranç ve Akıl Oyunları Şenliği, 375 öğrenci ve velinin katılımıyla gerçekleştirildi. Şenlikte öğrenciler eğlenceli satranç etkinlikleri ve 50’ye yakın Zeka Oyunu çeşidiyle anne, baba ve arkadaşlarıyla doyasıya oynadılar, eğlendiler. Şenliğe katılım sağlayan öğrencilere Katılım Sertifikası ve hatıra madalyaları takdim edildi. Ayrıca şenlik sonrasında Kulüp Sporcuları arasında 4 takım halinde düzenlenen turnuvada öğrenciler, Mangala, Pentago, Reversi, Kulami, Küre kutu oyunları ve diğer Parkur oyunlarında Match Madness, Sihirli Piramit, Zeka Küpü, ABC Bağlama, Pentominolar ve Q-bitz gibi zeka oyunlarında yarıştı.