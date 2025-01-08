Küçükçekmece Belediyesi, ilçede son 6 yılda hayata geçirdiği 11 Gündüz Çocuk Bakımevi ile hem çocukların nitelikli zaman geçirmesine hem de aile bütçesine önemli bir katkı sağlıyor. 3-5 yaş arası miniklerin oyunla öğrendiği, sosyal ve kişisel gelişim noktası olan Bakımevleri, aylık 2 bin TL gibi cüzi bir ücretle aile bütçesine de katkıda bulunuyor.

Gündüz Çocuk Bakımevleri projesini çok önemsediğini dile getiren Başkan Kemal Çebi, “2019 yerel seçimleri öncesi sözünü verdiğim ve her mahallede olmasını istediğim bu projeyi bir bir hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum. 58 yıldır Küçükçekmeceliyim. Adaylık sürecimde gerçek anlamda Küçükçekmece’de yerelde nelerin yapılması gerektiği, nelerin yapılmadığını iyi tespit etmiş birisiydim. Bu noktada sıfırdan başladık, Küçükçekmece’ye 11 adet Gündüz Çocuk Bakımevi kazandırdık. Bu projeyi çocuklarımızın geleceğine, kadınların iş gücüne katılımına ve ailelerimizin ekonomik refahına yaptığımız güçlü bir yatırım olarak görüyoruz. Ailelere çocukları için yalnızca birer bakım noktası değil, sosyalleştikleri, paylaşmayı öğrendikleri alanları, cüzi bir ücretle erişilebilir kılıyoruz. Bu hizmeti çok önemsiyoruz. Çünkü her bir çocuğumuzun gülüşünü, bir annenin huzurunu, bir ailenin mutluluğunu bu kentin geleceği olarak görüyoruz” diye konuştu.

6 yılda, 11 Gündüz Çocuk Bakımevi, 1 oyun evi kazandırıldı

Küçükçekmece Belediyesi; Halkalı Merkez, İstasyon, Atatürk, Yenimahalle, Tevfikbey-Kartaltepe, Kanarya, Fatih, Fevziçakmak, İnönü, Yarımburgaz, Mehmet Akif mahallelerinde hizmete açtığı Gündüz Çocuk Bakımevleri’nde 6 yılda 5 bin 561 çocuğa hizmet verdi. 2022 yılında Fevziçakmak Mahallesi’nde açılan oyun evinden ise 2 yılda 25 bine yakın çocuk hizmet aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Cumhuriyet, Halkalı Merkez, Söğütlüçeşme, Sultanmurat ve Atakent mahallelerinde açtığı Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi ile Küçükçekmeceli ailelere ve çocuklara hizmetini sürdürüyor.