En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı, yüzde 15,75 oranında bir artışla 14 bin 469 liraya yükseldi. Ancak enflasyon karşısında alım gücü her geçen gün azalan emekliler, yapılan artışın beklentilerin altında kalmasına tepki gösteriyor.

En düşük emekli aylığının en az 15 bin lira olması beklenirken, yapılan artışın bu rakama bile yaklaşmaması, refah payı beklentilerini güçlendirdi. Ancak hükümetten emeklilere yönelik henüz umut verici bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrasında konuya değinmemesi, hayal kırıklığını büyüttü. Ancak uzmanlar, refah payı olasılığının hâlâ gündemde olduğunu belirtiyor.

Dünya Yazarı ve Sosyal Güvenli Uzmanı Özgür Erdursun geçen seneyi hatırlatarak, "Geçen yıl emekli aylıkları belli olduktan sonra yoğun tepkiler üzerine Cumhurbaşkanı 16 Ocak’ta ek refah payı açıklamıştı" dedi.

Ayrıca Ocak 2024'te SSK ve Bağkur emeklilerinin aylık artış oranı memur emeklileri ile eşitlenerek yüzde 49,25 olarak uygulanmıştı.

Geçen yıl en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkarılmış, yapılan artışın yetersiz bulunması üzerine SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam uygulanmıştı. Böylece, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı toplamda yüzde 42,6 olarak belirlenmişti.