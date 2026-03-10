Küçükçekmece'de 6 farklı noktada kurulan iftar sofralarına ve iftariyelik dağıtım noktalarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından ilçenin 6 farklı noktasında kurulan iftar sofralarına ve iftariyelik dağıtım noktalarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Ramazan ayının manevi atmosferine uygun olarak Sefaköy ile Cennet Kültür ve Sanat Merkezleri'nde gerçekleştirilen geleneksel ve kültürel etkinliklere de 7'den 70'e yetmişe vatandaşlar katılım sağlıyor.

Fatih, Kanarya, Halkalı Merkez ve Yarımburgaz mahalleleri Taziyevi ve Çok Amaçlı Salonlarında kurulan iftar sofralarında yüzlerce kişi Ramazan'ın bereketini aynı sofrada paylaşıyor. Ayrıca iftara yetişemeyen vatandaşlar için gerçekleştirilen sıcak yemek dağıtımında uzun kuyruklar oluşuyor.

İftar sofralarında vatandaşları yalnız bırakmayan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, 'Ramazan ayı paylaşmanın, dayanışmanın ve gönüllerin birleştiği mübarek bir aydır. Her yıl olduğu gibi bu yılda iftar sofralarında komşularımla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Ramazan ayının ruhunu Küçükçekmece'de yaşatmak adına iftar sofraları kuruyor, geleneksel ve kültürel etkinlikler düzenliyoruz. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin, birlik ve beraberliğimizi daim etsin'' dedi.

Ramazan etkinlikleri devam ediyor

Her yaştan Küçükçekmeceliye hitap eden ve Ramazan ayına uygun olarak düzenlenen yetişkin ve çocuk atölyeleri ile sahne gösterileri ilçede Ramazan boyunca hız kesmeden devam edecek.