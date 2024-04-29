Küçükçekmece’deki kazı çalışmasında oluşan çukurdaki su birikintisine düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur Gezer’in cezanezi, ailesinden alınan DNA örneğinin ardından Adli Tıp Kurumu’ndan alındı.

Küçükçekmece Fatih Mahallesi Menekşe Sahil Parkı’nda Cuma günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer hayatını kaybetmişti. İncelemenin ardından Gezer’in cenazesi adli tıp kurumuna alınmıştı. Burada yapılan otopsinin ardından kızın annesi ve babaannesinden DNA örneği alınmıştı. Testin ardından minik kızın cenazesi, bugün ailesine teslim edildi.

Kızın cenazesinin geldiğini gören anne Nurcan Gezer, akrabalarının yardımıyla ayakta kalırken, ‘Kızım seni nasıl göremedim’ diyerek ağıt yaktı.

Öte yandan cezaevinde bulunan kızın babasının cenazeye katılması beklenirken, 5 yaşındaki kız, Esenyurt Kıraç Cem Evinde kılınacak namazın ardından defnedilecek.