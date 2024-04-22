Küçükçekmece Gölü kenarında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Koşu yarışması düzenlendi. Yarışmada kıyasıya mücadele eden 254 öğrenci, renkli görüntülere sahne oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Küçükçekmece Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü işbirliği ile koşu yarışması düzenlendi. ‘Küçük Kızlar, Küçük Erkekler, Yıldız Kızlar, Yıldız Erkekler, Genç Kızlar ve Genç Erkekler’ kategorilerinde gerçekleştirilen koşuda, toplam 254 öğrenci dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. Ortaokul ve lise kategorilerinde yapılan koşu sonucu dereceye giren öğrencilere Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sedat Gazi kupa ve madalyalarını takdim etti.