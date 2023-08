Küçükçekmece’de bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden şahsın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alındı.

Küçükçekmece’de dün akşam motosikletli iki kişi tarafından iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda Hakan Özer hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralanmıştı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Özer’in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan işlemlerin ardından Hakan Özer’in cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alındı. Cenaze Kayabaşı Mezarlığı’nda defnedilecek.

Motosikletli bu çetelerin bir an önce bulunup ortaya çıkması gerektiğini belirten Özer’in dayısı Süleyman Y. “Dün akşam saat 21.00 sıralarında Hakan dükkanın önünde otururken motosiklet geçiyor. Daha sonra çapraz ateşe alıyorlar. Hakan ve oradaki bir vatandaş vuruluyor. Kurşun kalbinin üstüne geliyor. Vurulan kişi benim yeğenim. Bu duruma devletin önlem alması gerekiyor. Kanı yerde kalmasın. Bu olayın bir an önce araştırılıp bulunmasını istiyoruz. Devletimizden tek ricamız bu olayın bir an önce çözülmesidir. Telefon dükkanı vardı. Kendi halinde çalışan biriydi. Ocak ayında da küçük bir tartışma olmuştu ama olayın ne olduğunu bilmiyoruz. Onlarla bağlantısı olup olmadığını bilmiyoruz. Orada normal bir vatandaşta vurulup yaralanıyor benim yeğenim de vuruluyor” dedi.