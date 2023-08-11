Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay ile olağan dışı durumların meydana gelmesi halinde tıp eğitiminin sürdürülebilmesi amacıyla iş birliği ve ortaklaşa tedbirler alınmasını çerçevesinde protokolü imzalandı. İkili ardından üniversiteye ait Tıp Fakültesi’nin gezerek, karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.