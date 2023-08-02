İnegöl OSB bölgesinde Orkav bünyesinde 2016 yılında faaliyete geçen Orçam Mobilya, kıvılcım nedeniyle çıkan yangında küle döndü. İnegöl tarihinin en büyük yangınlarından biri olarak tarihe geçen yangın, 8 firmaya daha sıçrayarak büyük bir felakete neden oldu. Yangının verdiği tahribat net bir şekilde henüz hesaplanmasa da 1 milyar TL’yi aşan bir hasarın olduğu söyleniyor. Ancak yangın sonrası ortaya çıkan bir gerçek yürekleri yeniden dağladı. Orçam firması yangının olduğu gün, yerel gazetelere yeni personel alımı için ilan verdi. İnegöl Belediyesi’nin kurduğu istihdam bölümüne de başvurduğu ortaya çıkan Orçam firması istihdam sağlayan İnegöl’ün en gözde kuruluşlarından biriydi.

Orçam Mobilya Orkav Orman Ürünleri bünyesinde 2016 yılında kuruldu. Üretiminde en çok tükettiği ürünleri kendi bünyesinde üreten Orçam Mobilya, 21 farklı ülkeye ihracat yapan ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan kuruluşlardan biri olarak göze çarpıyor.

Türkiye’nin en büyük üreticilerinden biri olan Orçam Mobilya toplam 25 bin metrekare alan üzerinde profesyonel üretim hattı ve eleman kadrosu ile ciddi ihracat yapan bir firma. Ürettiği ekonomik yatak odalarıyla globalleşmiş bir firma olan Orçam, İnegöllü iş adamı Osman Sevinç’e ait.

Osman Sevinç, sağladığı istidamın yanı sıra yardımsever yönüyle de tanınıyor.