Kırklareli’nde kuraklığa dayanıklı sorgum tohumu 89 çiftçiye yüzde 75 hibe desteğiyle dağıtıldı.

Dağıtım için Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene, Vali Uğur Turan, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı.

Törende konuşan Turan, toprağın önemine değinerek arım ve Orman Bakanlığının iklim değişikliğine bağlı olarak ciddi adımlar attığını söyledi.

Daha sonra İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca konuştu.

Karaca, yerli ve milli tohumların kuraklığa dayanıklı bitki olduğunu ifade ederek, "Son yıllarda en çok öne çıkan gelişme tüm dünyada küresel iklim değişikliği, küresel iklim değişikliğine bağlı olarak en çok yaşadığımız sorun da kuraklık. Tarım sektörü artık doğal afetlere çok daha açık. Biz özellikle ilimizde uzun yıllardır devam eden su kısıtı ve kuraklığa bağlı olarak sürdürülebilir hayvancılığın devamı için yem bitkileri üretiminde alternatif arayışlara girdik. Bunlardan biri de sorgum sudan otu üretimi" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından tohumlar üreticiye dağıtıldı.