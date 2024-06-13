1-Kahvaltıyı atlamayın

"Her gün olduğu gibi bayram sabahlarında da dengeli ve besleyici bir kahvaltı yapmayı ihmal etmeyin" diyen Oturakçıibogil, bayramda sağlıklı beslenmenin püf noktalarını şöyle sıraladı:

"Beyaz peynir, domates, salatalık, yeşillikler, yumurta, zeytin ve kepekli veya tam buğday ekmeği olacak şekilde hafif bir kahvaltıyı tercih edin. Kurban Bayramı’nda fazlaca tercih edilen ve et ürünleriyle yapılan kavurma gibi yiyeceklerden ise uzak durun.

2-Eti bir gün dinlendirin

Kurban Bayramı’nda en çok şikâyet edilen sağlık sorunlarından biri de hazımsızlık problemi. Bunun sebebi ise yeni kesilmiş etin sindiriminin zor olması. Bu yüzden, yeni kesilmiş etler kas sertleşmesi nedeniyle sert olacağından buzdolabında en az bir gün dinlendirdikten sonra tüketmeye özen gösterin.

3-Zeytinyağlı yemekler tüketin

Kızartma veya aşırı yağlı yemekler yerine özellikle akşam öğünlerini zeytinyağlı sebze veya baklagil gibi hafif besinler yiyerek geçirmek, günlük kalori dengesini sağlayacağından hem istenmeyen kilo alımının önüne geçecek hem de bağırsak sağlığın koruyarak kabızlık sorunu yaşanmasını engelleyecektir.

4-Karbonhidrat tüketiminizi sınırlayın

Genellikle yemeklerin en büyük eşlikçisi birer karbohidrat deposu olan ekmek, pilav ve makarna oluyor. Zaten kırmızı et tüketimi artmışken bir de basit karbonhidrat olarak adlandırılan bu besinlerin tüketimi metabolizmayı oldukça zorluyor. Bu nedenle pirinç pilavı ve makarna yerine ölçüyü kaçırmamak koşulu ile bulgur pilavı, beyaz ekmek yerine de kepekli ya da tam buğday ekmeğini tercih etmek gerekiyor.

5-Salatayı sofranızdan eksik etmeyin

İçerisinde bulunan demirin emilimini arttırabilmek için etin yanında bol limonlu salataya yer vermek sağlığı korumaya yardımcı oluyor. Ayrıca, proteinli yiyeceklerin içeriğinde lif bulunmuyor. Bu nedenle et yemeğinin yanına eşlik edecek lezzetli bir salata, lif yönünden zengin beslenmeyi sağlarken kabızlık ve şişkinlik gibi sindirim sorunları yaşanmasının da önüne geçiyor.

6-İkramların cazibesine kanmayın

Evde ya da ziyaretlerde ağır şerbetli hamur işi tatlı ve çikolata ikramlarında genellikle sınırlar aşılıyor. Ancak özellikle bu tarz tatlıları tüketirken porsiyon miktarına dikkat etmek gerekiyor. Eğer imkân varsa bunların yerine daha hafif olan sütlü veya meyveli tatlılar, taze mevsim meyveleri ya da dondurma tüketmek çok daha sağlıklı bir tercih oluyor.

7-Bol su için

Bayramda yetersiz sıvı alımı nedeniyle yaşanabilecek problemlerin başında kabızlık geliyor. Ayrıca fazla et tüketimiyle vücutta biriken ürenin uzaklaştırılması için de bol su tüketmek gerekiyor. Bundan dolayı metabolizmaya yeterli sıvı alımını sağlamak için günde 8-10 bardak su içmek önem kazanıyor.

8-Akşamları yürüyüş yapın

Fiziksel aktivitenizi ne kadar arttırırsanız o kadar sağlıklı bir bayram geçireceğinizi unutmayın. Bu nedenle bayram süresince akşam yemeklerinden sonra istirahate çekilmek yerine hafif tempolu 30-45 dakikalık yürüyüşler yapmak yediklerinizi sindirmenize yardımcı olacaktır."