Güneş ışınlarının ciltte yalnızca yanık ve lekelenmelere yol açmadığını, uzun vadede cilt kanseri riskini de artırabileceğini ifade eden Dr. Ürer, özellikle korunmasız şekilde güneşe maruz kalmanın cilt sağlığı açısından tehdit oluşturduğunu söyledi. Cilt kanserinin erken fark edildiğinde önlenebilir ve tedavi edilebilir hastalıklar arasında yer aldığını vurgulayan Ürer, vatandaşların ciltlerinde meydana gelen değişiklikleri dikkatle takip etmeleri gerektiğini belirtti.

Korunmak için önlem alınmalı

Güneşten korunmanın cilt kanseri riskini azaltmada en önemli adımlardan biri olduğunu kaydeden Dr. Ürer, özellikle yaz aylarında güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde uzun süre dışarıda kalınmaması gerektiğini ifade etti. Açık havada bulunulması gereken durumlarda koruyucu kıyafetler tercih edilmesi, geniş kenarlı şapka ve güneş gözlüğü kullanılması gerektiğini belirten Ürer, açıkta kalan cilt bölgelerine ise uygun faktörlü, geniş spektrumlu güneş koruyucu uygulanmasının ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Açık tenli kişiler, ailesinde cilt kanseri öyküsü bulunanlar, çok sayıda beni olanlar, çocuklar, yaşlılar ve açık havada çalışanların güneşin zararlı etkilerine karşı daha dikkatli olması gerektiğini dile getiren Dr. Ürer, düzenli dermatoloji kontrollerinin erken teşhis açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Benlerdeki değişimlere dikkat

Cilt kanseri açısından benlerdeki değişikliklerin önemli bir belirti olabileceğine dikkat çeken Dr. Ürer, benlerde büyüme, renk değişikliği, kenarlarda düzensizlik, kanama, kabuklanma veya kaşıntı gibi durumlarda vakit kaybetmeden dermatoloji uzmanına başvurulması gerektiğini belirtti. Dr. Ürer, "Benlerdeki renk, şekil ya da boyut farklılıkları önemli bir uyarı olabilir" dedi.

Güneşten korunmak için bunlara dikkat

Dermatoloji Uzmanı Dr. Selim Murat Ürer, güneşin zararlı etkilerinden korunmak için şu uyarılarda bulundu:

"Güneş ışınlarının en yoğun olduğu öğle saatlerinde doğrudan güneşe çıkılmamalı, mümkün olduğunca gölge alanlar tercih edilmelidir. Açık havada bulunulması gereken durumlarda geniş kenarlı şapka, güneş gözlüğü ve cildi örten açık renkli kıyafetler kullanılmalıdır. Açıkta kalan bölgelere ise uygun faktörlü, geniş spektrumlu güneş koruyucu sürülmelidir. Güneş koruyucular dışarı çıkmadan önce uygulanmalı, terleme veya suyla temas sonrasında yenilenmeli ve gün içinde düzenli aralıklarla tekrar edilmelidir."

Cilt kanserine karşı toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini vurgulayan Dr. Ürer, "Bugün farkındalıkla hareket edin, yarınlar için sağlığınızı koruyun" ifadeleriyle vatandaşlara güneşten korunma ve düzenli cilt kontrolü çağrısında bulundu.