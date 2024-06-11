Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, Saygı Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gülcan Yıldız, ‘bayramda sağlığımızı korumak için nasıl beslenmeliyiz’ sorusuna önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız, “Her zaman olması gerektiği gibi Kurban Bayramı’nda da dengeli ve sağlıklı beslenmek çok önemlidir. Bayramda dikkat etmemiz gereken en önemli konu kurban etini hemen kesilir kesilmez tüketmemek en azından 1 gün dinlendirip kızartma yerine haşlama, ızgara veya fırında pişirme gibi uygun pişirme yöntemlerini kullandıktan sonra tüketmek konusudur” dedi.

“Yağsız veya az yağlı etler tercih edilmeli”

“Yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeniz önemlidir” diyen Yıldız, “Sindirim sorunları yaşanmaması için porsiyon kontrolü, etin yanında bol sebze veya salata kullanımı önemlidir. Bu bayram özelinde et tüketimi arttığı için lif alımını arttırmak için etin yanında lif oranı yüksek sebzelerin kullanılması önemlidir. Hem mevsimin yaza denk gelmesi hem de et tüketim miktarının arttığı bu aralıkta su tüketiminin ihmal edilmemesi gerekir. Ortalama günde 2-2,5 litre su içmelidir yetişkin bireyler. Etin yanında ikram edilen şekerli ve gazlı içecekler yerine düşük sodyumlu maden suyu tercih edilmelidir” ifadelerini kullandı.

“Bayram süresince aktif olmaya özen gösterin”

Yıldız, “Bayramda tatlılara hayır demek zor olsa da şerbetli tatlılar yerine sütlü ya da meyveli tatlılar miktarına dikkat ederek tüketilmelidir. Öğün atlanmamalı, ana öğüne ek 2 ara öğün yapılmalıdır. Böylece hem sindirim sisteminiz rahat eder, hem de tokluk hissiniz artar. Bayram süresince aktif olmaya özen gösterin. Hafif yürüyüşler veya basit egzersizlerle fiziksel aktivitenizi sürdürün. Bayram kaçamakları dengelemek için fiziksel aktivite arttırmak önemlidir. Günlük fiziksel aktiviteyi artırmak, genel sağlık ve zindelik için de son derece önemlidir. Özellikle bayram gibi özel günlerde, fazladan alınan kalorileri dengelemek için ekstra fiziksel aktivite yapmak faydalı olabilir. Kısa mesafelere yürüyerek gitmek, asansör yerine merdiven kullanmak gibi küçük değişiklikler günlük aktiviteyi artırabilir ve metabolizma hızınızı artırabilir. Bu tür alışkanlıklar, sağlıklı bir yaşam tarzını destekler ve bayram ziyaretlerinin tadını çıkartırken fiziksel sağlığınızı da korumanıza yardımcı olabilir” dedi.