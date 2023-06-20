Osmangazi Belediyesi, ilçedeki kurban satış yerlerinde yürüttüğü karasinek ve diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yürütülen ilaçlama çalışmalarında Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlı olan ve Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiye ettiği ilaçlar kullanılıyor.

Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa’ya kazandırılan Türkiye’nin en modern kurban pazarı Veysel Karani Modern Kurban Satış Tesisi’nde yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hareketlilik yaşanıyor. Dev tesis, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanındaki yetiştiricilerin hayvanlarını satmak için ilk tercihi oldu. Belediye ekipleri, bayram öncesinde kurban satış noktalarını karasinek ve haşere oluşumuna karşı düzenli olarak ilaçlıyor.

Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda, rezidüzel ilaçlama yöntemi ile büyükbaş ve küçükbaş hayvanların bulunduğu kotraların içerisi ve çevresi ilaçlandı. Ayrıca kotraların içerisine, yaydığı koku ile sinekleri çeken ve içerisinde hapsolmasını sağlayan karasinek tuzakları yerleştirildi. Ekipler hayvanların bulunduğu bölmelerin girişlerine şap hastalığına karşı kireçleme işlemi yaptı. Yürütülen ilaçlama çalışmalarında Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlı olan ve Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiye ettiği ilaçlar kullanıldı. Çalışmalar hem satış yapan hayvan sahipleri hem de kurbanlık alan vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.