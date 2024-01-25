Yalova Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ‘Yürüyen Köşk Kültür Sanat Sezonu’ ‘Kürşat Taner ile Türkü Tiyatrosu’ isimli programla devam etti.

Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Kürşat Taner ile Türkü Tiyatrosu’ isimli programa, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk eşi Gökşen Şahin Tutuk, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sarıduman ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

Yalovalılara türkü ziyafeti veren ve her türkü öncesi türkünün hikayesi ile seslendirmesini halk oyunları ekibinin de gösterisi ile birleştiren Kürşat Taner, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Programın sonunda Başkan Tutuk, Kürşat Taner’e ‘Yürüyen Köşk Kültür Sanat Sezonu’da yer aldığı için ve türküleri geleneksel halk oyunlarıyla birlikte Yalovalılara sunduğu için teşekkür ederek plaket ve çiçek takdim etti.