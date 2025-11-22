Edremit Devlet Hastanesi’nde, yoğun bakımda tedavi gören ve beyin ölümünün gerçekleşen hastanın karaciğeri başka bir hastaya umut oldu.

Edremit Devlet Hastanesi’nde beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören bir hastanın gece beyin ölümü gerçekleşti. Hastanın bağışlanan karaciğeri Bursa Uludağ Üniversitesi’nden gelen sağlık ekibi tarafından teslim alınarak nakil bekleyen hastaya umut oldu.

Başhekim Opr. Dr. Oktay Yıldırım, sürecin başından sonuna kadar özveriyle görev yapan Organ Koordinatörü Aykut Aksu, ameliyathane ekibi, yoğun bakım çalışanları ve tüm sağlık personeline teşekkür etti. En büyük teşekkürün ise hayat kurtaran bu karar ile birçok hastaya yeniden yaşam umudu veren donörün ailesine ait olduğu vurgulandı.