Şanlıurfa’da makatına kompresörle basınçlı hava verilmesi sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Muhammed Kendirci’nin ailesi suskunluğunu bozdu.

“Şaka” Diye Kompresörle Hava Sıkmış

Olay, 14 Kasım’da Bozova’daki bir marangoz atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, 20 yaşındaki Habip A., aynı iş yerinde çırak olarak çalışan Muhammed Kendirci’nin makatına kompresörle basınçlı hava uyguladı.

Önce Serbest Bırakılmıştı

Olayın ardından ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan Habip A., Bozova İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak hakkında çıkarılan tutuklama kararı sonrası tekrar gözaltına alınan Habip A., Antep’e kaçmaya çalışırken yakalandı ve sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Acılı Aile Adalet İstiyor!

Yaşanan bu olaydan sonra Kendirci ailesinden günler sonra ilk açıklama geldi. Kendirci ailesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere 14.11.2025 günü ilçemiz Bozova'da, biricik oğlumuz Muhammed, eğitim gördüğü 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin staj öğrencisi olarak gönderildiği ve mobilyacılık eğitimi aldığı atölyede elleri kolları hareket etmeyecek şekilde tutularak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakarak atölye çalışanı ya da çalışanları tarafından kompresörle basınçlı hava verilmek suretiyle iç organları infilak ettirilip öldürülmüştür. İç organları işlevsiz bırakılan 15 yaşındaki yavrumuz, doktorların tüm müdahalesine rağmen 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetmiştir. Bugüne kadar hiç görülmemiş ve duyulmamış böyle bir işkenceyle işlenen cinayeti gerçekleştirip adli makamları 'şaka yapmıştık' ifadesiyle yanlış bilgilendirip firar ederek adaletin elinden kurtulabileceğini zanneden fail ile çocuğumuzun ilk kaldırıldığı Bozova Enver Yıldırım Hastanesi'nde pantolonunun temizlikçiler tarafından çöpe atıldığını beyan ederek delilleri yok etmeye çalışanlar ve de bu cinayete doğrudan veya dolaylı olarak iştirak ettiği tespit edilecek olan kim varsa hak ettiği cezayı alacaktır" ifadelerine yer verildi.