Deprem Kütahya'nın yanı sıra Balıkesir, Bursa, Uşak, Afyonkarahisar ve Manisa'dan da hissedildi.

Kütahya'dan son dakika bir deprem haberi geldi. Simav ilçesinde saat 20.24'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı, yerin 13,43 kilometre derinliğinde oluştu.

Merkez üssü Simav ilçesi olan 4,3 büyüklüğündeki deprem, Kütahya'nın yanı sıra Balıkesir, Bursa, Uşak, Afyonkarahisar ve Manisa'dan da hissedildi.

Kandilli Rasathanesi de Simav merkezli depremin büyüklüğünü 4,3 olarak rapor etti. Rasathaneden yapılan açıklamada aynı noktada saat 20.25'te 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Öte yandan yine Simav'da 20 Nisan sabaha karşı en büyüğü 3,3 olarak kaydedilen çok sayıda ufak sarsıntı meydana gelmişti. Yeryüzüne yakın gerçekleşen depremler sonrası bazı vatandaşlar sokaklarda sabahlamıştı.