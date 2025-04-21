Samsun’da yaşanan olayda, ikinci evliliğini yapan Buğra K., eşi Açelya K. ile birlikte edindiği tarlayı eşinden habersiz şekilde satarak, ilk evliliğinden olan oğluna ev aldı. Bu durumun ortaya çıkmasının ardından Açelya K., boşanma davası açarak mağduriyet yaşadığını, evden ayrılmak zorunda kaldığını ve ekonomik sıkıntı çektiğini dile getirdi. Açelya K., mahkemeden hem nafaka hem de maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu.

İlk derece mahkemesi talepleri reddetse de, dosya istinaf mahkemesine taşındı. İstinaf, kocanın eşiyle ortak edinilen bir taşınmazı onun bilgisi dışında satmasını kusur sayarak, 25 bin lira maddi tazminata hükmetti. Ancak manevi tazminat talebi kabul edilmedi.

Dosya son olarak Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kadını haklı buldu. Eşinden habersiz taşınmaz satışının ekonomik güveni zedelediğini ve bunun eşin kişilik haklarına bir saldırı niteliği taşıdığını vurgulayan Yargıtay, bu gerekçeyle manevi tazminat da ödenmesine karar verdi. Bu karar, benzer durumlarda emsal oluşturabilecek nitelikte bir içtihat olarak kayıtlara geçti.