Kuveytli yazar Abdülaziz E. Alhajiri, Atatürk'e ve İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklama kararı alındı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Abdülaziz E. Alhajiri, Trabzon'da bir vatandaşın Arap bir turiste saldırması olayının ardından sosyal medya üzerinden Türkiye'yi hedef almış ve Atatürk'e yönelik açık hakaretlerde bulunmuştu. Bu durum üzerine İçişleri Bakanlığı, Bakan Ali Yerlikaya'nın suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma hakaretlerde bulunan Abdülaziz E. Alhajiri'nin tutuklanmasına karar verildi. Bu olayın ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da konuyla ilgili bir açıklama yaparak olaya dikkat çekti.

Kuveytli yazar Abdülaziz E. Alhajiri hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, bu kararı sosyal medya hesabından şu cümlelerle paylaştı: