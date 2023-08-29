Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Yıldırım Belediye Meclis Üyesi Av. İmren Çavuşoğlu’nun Bursa İl Kadın Kolları Başkanlığına atandığı açıklandı.

2024 yılında yapılacak yerel seçim öncesinde AK Parti Bursa İl Başkanlığınca sürpriz bir atama yapıldı. AK Parti’nin genç yüzlerinden hukukçu İmren Çavuşoğlu, Kadın Kollarının yeni il başkanı oldu.

Aynı zamanda Bursa Yeşilay Şube Başkanlığı görevini de başarıyla yürüten Çavuşoğlu’nun yeni görevini Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz duyurdu.

Sosyal Medya hesaplarından bir kutlama mesajı yayınlayan Yılmaz, “Bursa İl Kadın Kolları Başkanı olarak atanan Yıldırım Belediye Meclis Üyemiz İmren Çavuşoğlu hanımefendiyi tebrik ediyor ve yeni, görevinde muvaffakiyetler, diliyorum. Başarılarınız daim olsun inşallah” diye konuştu.

Bir tebrikte Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’tan geldi. Başkan Aktaş, “AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı olarak atanan İmren Çavuşoğlu Hanımefendi’yi tebrik ediyor, bayrağı devreden Kadın Kolları Başkanı’mız Emel Gözükara Durmaz Hanımefendi’ye de çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum.” Dedi.