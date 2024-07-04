Lastik perakende zincir markalarından LastikPark, lastiğe dair merak edilenleri ele aldığı yeni video serisini yayınladı.

Dünyaca ünlü lastik markalarını tüketiciyle buluşturan LastikPark’ın, lastiğe dair bütün konuları ele aldığı yeni YouTube video serisi “Lastik Ansiklopedisi” yayınlandı. Otomobil severlerin yakından tanıdığı ve Otomobil Adamlar olarak bilinen sosyal medya içerik üreticisi Turgut Yüksekdağ ve duayen otomobil gazetecisi Halit Bolkan’ın moderatörlüğündeki Lastik Ansiklopedisi video serisinde; lastik nedir, lastiğin ömrü nedir, lastik üzerindeki etiketler ne anlama geliyor, yaz lastiği, kış lastiği ve dört mevsim lastiği nedir gibi sıkça sorulan ve merak edilenlere, alanında uzman konuklarla yanıt veriliyor.

Tatko Lastik Dağıtım Kanalı Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Şener, “LastikPark, 14 yıldır dünyaca ünlü markaları tek çatı altında tüketicilerle buluşturuyor. Deneyimli kadromuz ve geniş bayi ağımızla tüketicileri, ihtiyaçlarına en uygun ürün ve çözümlerle buluşturuyoruz. Şimdi ise sahip olduğumuz tecrübe ve bilgi birikimini “Lastik Ansiklopedisi” adını verdiğimiz yeni video serimizde bir araya getirerek, lastiğe dair akla gelebilecek bütün sorulara, alanında uzman konukları da ağırlayarak yanıt veriyoruz. Böylece, ansiklopedi gibi her zaman başvuracağımız geniş bir kaynağı da kullanıma açarak lastik sektörüne katkı veriyoruz. Yol güvenliği ve emniyetli sürüş konusunda önemli bir yere sahip olan lastiklerin seçimi, kullanımı ve değişimi için aklınızdaki tüm sorulara yeni video serimizde yanıt bulabilirsiniz” açıklamalarını yaptı.