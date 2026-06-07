Paylaşılan tabloya göre İnegöl Kafkasspor, Beyaz Grup’ta mücadele edecek. İnegöl temsilcisinin grubunda; 68 Aksaray Belediyespor, Adana Demirspor A.Ş., Aliağa Futbol A.Ş., Ankaraspor, Arnavutköy Belediyespor, Çorluspor 1947, Elazığspor, GMG Kastamonuspor, Güzide Gebze Spor Kulübü, Hatayspor, Isparta 32 Spor Kulübü, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Menemen Futbol Kulübü, Merkür Jet Erbaaspor, Muş Spor Kulübü, Sebat Gençlik Spor ve Somaspor yer aldı.

Diğer yandan Sultan Su İnegölspor ise Kırmızı Grup’ta yer aldı. Bu grupta; 12 Bingölspor, 1461 Trabzon FK, 52 Orduspor FK, Adana 01 Futbol Kulübü SK, Altınordu, Anagold 24Erzincanspor, Ankara Demirspor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş., Fethiyespor, İskenderunspor A.Ş., Kahramanmaraş İstiklal Spor, Karacabey Belediye Spor A.Ş., Kırklarelispor, Kütahyaspor Futbol SK, MKE Ankaragücü, Sakaryaspor A.Ş. ve Serik Spor Futbol A.Ş. bulunuyor.