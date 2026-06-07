Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde ısınma bölümüyle başlayan antrenman, gerçekleştirilen pas çalışmalarıyla devam etti. Ardından taktik varyasyonlar üzerinde duran Ay-Yıldızlılar, antrenmanı duran top organizasyonlarıyla noktaladı.
Riva kampını tamamlayan Ay-Yıldızlılar, bugün İstanbul'dan Malta'ya hareket edecek. Milliler, maç öncesindeki son antrenmanını karşılaşmanın oynanacağı MFA Centenary Stadium'da gerçekleştirecek.
Kadın A Milli Takımı'nın Malta ile karşılaşacağı maç, 9 Haziran Salı günü saat 20.00'de MFA Centenary Stadium'da oynanacak.
Ay-Yıldızlı kafile, karşılaşmanın ardından 10 Haziran Çarşamba günü yurda dönecek.
Kaynak: İHA