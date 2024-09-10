Türk müziğinin efsanevi isimlerinden Levent Yüksel, geçtiğimiz akşam KerkiSolfej Organizasyonu ve Kral Pop Radyo medya sponsorluğunda gerçekleşen konserde Denizli'de UNESCO tarafından dünya miras listesine alınan tarihi Hierapolis Antik Tiyatro'da sahne aldı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Pamukkale'de büyüleyici ve mistik atmosferinde ilk biletli konseri hınca hınç dolduran Levent Yüksel, sevenleriyle birlikte muhteşem akşama imza attı.

Kariyerinin 30. yılına özel verdiği senfonik konserlerle yıl boyunca bilet rekoru kıran Levent Yüksel, Kutsal Kent olarak adlandırılan Hierapolis Antik Tiyatro’nun tarihinde sevilen parçalarını senfoni orkestrasının büyüleyici dokunuşlarıyla seslendirdi.

Tüm biletlerin tükendiği ve büyük ilgi gören konserde binlerce sevenine unutulmaz bir an yaşatan Levent Yüksel, “Bu tarz tarihi yerlerde sizlerle birlikte şarkılarımı seslendirdiğim için çok mutluyum. Doğanın ve tarihin bu akşam bizlere eşlik ettiği bu şahane ortamda sizlerle birlikte olmak harika bir duygu. Hepinize çok teşekkür ederim” dedi.