UEDAŞ’ın duyurusuna göre hafta sonu İnegöl’de merkezde ki mahallelerde dahil olmak üzere 32 mahallede elektrik kesintisi olacak.

UEDAŞ’ın bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle hafta sonu ilçenin büyük bir bölümünde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesinti yaşanacak o bölgeler;

Yeniköy, Tüfekçikonak, Hacıkara, Tahtaköprü, Rüştiye, Osmaniyeköy, Gedikpınar, Yukarıballık, Eskikaracakaya, İhsaniye, Mezit, Kocakonak, Güneykestane, Sultaniye, Sulhiye, Mesudiye, Bilalköy, Şipali, Ertuğrulgazi, Kulaca, Kemalpaşa, Cuma, Sarıpınar, Lütfiye, Çayyaka, Çavuşköy, Şehitler, Halhalca, Karagölet, Akhisar, Süleymaniye, Cerrah

ELEKTRİK KESİNTİSİNİN DETAYLARI

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