LÖSEV, kanserle mücadele eden ailelerine 12 ay boyunca taze kırmızı et ve et ürünleri sunarak destek oluyor. Özellikle protein, sağlıklı beslenmenin en önemli unsurlarından biridir ve lösemi ile kanser tedavilerinde kritik bir rol oynar. Araştırmalar, iyileşme süreçlerinde proteinin önemli bir fonksiyona sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca, yetersiz protein alımı hastalığın iyileşmesini engelleyebilir ve vücudun enfeksiyonlara karşı direncini zayıflatabilir. Bu nedenle, kanser tedavisi gören hastaların, sağlıklı bireylerden yüzde 50 daha fazla proteine ihtiyaç duyduğu bilinmektedir.

Mutlu Et Paketleri Bursa’ da Ailelere Ulaştırıldı

LÖSEV Et desteğinden her yıl on binlerce hasta ve ailesi faydalanıyor. Hastalar vakumlu ambalajlarda taze et olarak ya da LÖSEV Et Kart ile büyük marketlerden, hijyenik koşullarda, kaliteli et ve et ürünlerine ulaşıyor. LÖSEV 81 ilde yaptığı dağıtımları aralıksız sürdürüyor.Bursa’ da Merinos Atatük Kongre veKültür Merkezi’ ndeikincisi düzenlenen Et ve et ürünleri yardımında LÖSEV ‘e kayıtlı hasta ve ailelerine et ve et ürünleri sunuldu.

Mutlu et paketlerinin dağıtımı öncesinde Diş Hekimi Kerem Arkın Akbaş’ ın katkılarıyla vakfa kayıtlı hasta ve hasta yakınlarına seminer düzenlendi. Hasta ve aileleri “LÖSEV sayesinde ne salgın, ne yoksulluk ne de hastalık belimizi bükemedi. Sofraya ne koyacağım diye hiç düşünmedim. LÖSEV ’e bağış yapan hayırseverlere biz de hayır dualarımızı sunuyoruz, Allah bağışlarını kabul etsin, Allah razı olsun” dedi.