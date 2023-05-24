LPG tankı takılan araçta meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı. Öte yandan patlama anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Esenler ilçesi Turgut Reis Mahallesi’nde bir otomobil tamirhanesinde meydana geldi. LPG tankı takılan araçlardan birinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. Olayda ilk belirlemelere göre A.S.T. (71), M.M.T. (31), M.B. (31), Ş.D. (47) ile Y.D. isimli toplam 5 kişi yaralanırken iş yerinde maddi hasar oluştu. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, olay yeri inceleme ekipleri caddeye gelerek çalışma başlattı. Cadde, ekipler tarafından emniyet şeridine alınarak kapatıldı. Yaşanan patlama anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

“Etraf toz duman oldu”

Yaşanan patlama ile ilgili konuşan Serkan Korkmaz, “İş dönüşünde evime geldiğimde büyük bir patlama sesini duydum. Etraf toz duman oldu. İtfaiye ve ambulans ekipleri 10 dakika içerisinde geldiler. Herkes bağırmaya başladı. Bir kablonun temas yapması sonucunda patlama meydana gelmiş. İçeride de 5 kişi yaralanmış. Patlama araçtan meydana gelmiş. Olay sonrası yaralılar içeriden çıkarıldı ve ambulansa bindirildi” dedi.