DMM, sosyal medyada dolaşan "Lübnan'dan göç dalgası" iddialarına yanıt vererek, söz konusu görüntülerin Papa Franciscus'un Doğu Timor ziyaretiyle ilgili olduğunu açıkladı ve bu iddiaları yalanladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından(X) yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, 'Lübnan'dan göç dalgası' iddiaları doğru değildir. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin, herhangi bir göç olayı ile ilgisi bulunmamaktadır. Bahse konu görüntülerin, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, 8-10 Eylül'de Güneydoğu Asya turu kapsamında Doğu Timor'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kaydedildiği tespit edilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri kullanıldı.