Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, spor giyim markası hummel ile anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında marka elçiliğini üstlenecek oyuncunun ismiyle oluşturulacak özel bir seri de tasarlanarak satışa sunulacak. Bunun yanı sıra, yıl boyunca markanın etkinliklerinde basın mensupları ve sevenleriyle buluşacak olan Torreira, ürünlerin tanıtımında başrol oynayacak.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Lucas Torreira, “Bu benim Türkiye’deki ilk marka anlaşmam.Yaz aylarında görüşmelere başladık. Benimle çok yakından ilgilendiler ve bu da kendimi özel hissetmemi sağladı. Bu anlaşmayı imzaladığım için çok heyecanlı ve mutluyum” dedi.