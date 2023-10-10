Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde bulunan kız meslek lisesinin çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangın, Büyükkarıştıran Kız Meslek Lisesi binasının çatı katında meydana geldi. Dumanların etrafı sardığı okulda, öğrencilerin tamamı okul dışına alındı. Çatıda işçilerin çalıştığı ileri sürülürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangının kontrol altına alınma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, yangını duyan öğrenci velileri de soluğu okulda aldı. Çocuklarının durumunun iyi olduğunu gören veliler, rahat bir nefes aldı. Yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışmalar sürüyor.