Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte gençlerin tercih ettiği meslekler genellikle yapay zeka ve yazılım gibi alanlar olsa da, Dünya Ekonomik Forumu'nun yayımladığı son rapora göre bu durum tekrar değişti. Artık en fazla talep gören meslekler arasında çiftçilik, inşaat ustalığı, teknik operatörlük ve hatta şoförlük de bulunuyor.

ATV Haber'de yayımlanan habere göre, "Tarım işçisi bulmak zor mu?" sorusuna tarım işçisi Kadir Çağlayan, "Zor" şeklinde cevap verdi.

İnşaat araçları tedarikçisi Ertuğrul Dumanoğlu, "Şu anda sektörün tamamında bu işçi sıkıntısı var, personel bulunamıyor. Kalifiye personel yok. Sadece iş makinalarında değil, inşaatta da aynı şey geçerli" şeklinde konuştu.

Genetik mühendisliği, doktorluk ve yazılım gibi meslekler en gözde meslekler arasına giremedi. Dünya Ekonomik Forumu'na göre ise çiftçilik, kamyon şoförlüğü ve inşaat işçiliği yükselen meslekler olarak öne çıkıyor.

20 yıllık vinç operatörü Kamil Bey'in en büyük şikayeti, alttan gelen yeni işçilerin yetişmemesi. Vinç operatörü Kamil Genç, "Ben bir vinç operatörüyüm. Bakıyorum gençlere rağbet görmüyor. Yapabiliyorsan 60 - 70 bin lira maaşı var. Kule vinç operatörü olursun 150 bin lira maaşı şu an kule vinç operatörünün. Mobil vincinki 120 bin lira, 100 bin lira" dedi.

Tarım işçisinin maaşıyla ilgili konuşan Çağlayan, "45 - 50 bin lira" dedi. Günümüzde tarım işçisi bulmak çok zor. Kadir Bey yaklaşık 30 yıldır sürdürdüğü çiftçiliği eşiyle beraber yapmak zorunda. Çünkü işçi bulamıyor, 8 dönümlük bu tarlayı bir eşi bir de kendisi işliyor. "İşçi neden bulunamıyor" diye soru yöneltilen Çağlayan "Çalışmıyorlar abi, zor geliyor toprak" şeklinde yanıt verdi.

İnşaat araçları tedarikçisi Ertuğrul Dumanoğlu ise maaşlarla ilgili "50 - 60 bin TL, yani 200 bin liraya kadar çıktığı oluyor aylık kazancı" ifadelerini kullandı. Dumanoğlu'nun ailesi yaklaşık 45 yıldır bu işi yapıyor. Yani inşaatlara, şantiyelere iş makinaları kiralıyor. Onun da geleceğe dair ilginç bir tespiti var. Dumanoğlu "Yapılaşma, işte büyük projeler, bunlar devam ettiği sürece bu iş makinalarına ihtiyaç hasıl olacak. Geleceğin mesleklerinden birisi" dedi.

Rapora göre, gelecekte azalacak meslekler arasında kasiyerlik, yönetici asistanlığı ve temizlikçilik de yer alıyor.