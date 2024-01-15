Galatasaray’ın Belçikalı futbolcu Dries Mertens, Kayserispor maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3’lü çektirdi.
Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Kayserispor’u 2-1 yendi. Mücadelenin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı futbolcular ile teknik ekip büyük sevinç yaşadı. Futbolcular tribünlere giderek galibiyeti taraftarlarla beraber kutladı. Maçta galibiyet golünü atan Belçikalı futbolcu Dries Mertnes, kale arkasındaki taraftarlara 3’lü çektirdi.
Kaynak: iha