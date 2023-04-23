TFF 2. Lig temsilcimiz İnegölspor, sahasında ağırladığı Sivas Belediyespor'u 2-0 yeniyor.
Hakemler: Sinan Dereci, Metin Yalçın, Cankut Gönen
Stat: İnegöl İlçe
İnegölspor: Bekir Sevgi, Niyazi Batuhan Salman, Metincan Cici, Bahadır Taşdelen, Yılmaz Özeren(Dk 35 Ali Akkuş), Yasin Palaz, Erman Bulucu, Uğur Utlu, Hamza Özdemir, Gökhan Meral, Ömer Faruk Ermeç
Sivas Belediyespor: Ahmet Sabri Fener, Ozan Kılıçoğlu, Görkem Kıran, Mutlu Aksu Doğan, Kaan Dorak, Emirhan Subaş, Duha Şahin, Burak Özdemir, Abdullah Berk Keleş, Mustafa Murat Uslu, Zihni Temelci
Sarı Kartlar:
Kırmızı Kart:
Goller: Metincan Cici, Bahadır Taşdelen(İnegölspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
21'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasına atılan topla buluşan Bahadır'ın pasında Metincan'ın vuruşu ağlarla buluştu.1-0
35'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasına çalımlarla giren Bahadır'ın vuruşu ağlarla buluştu.2-0