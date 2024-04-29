Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti’den Gelibolu Belediye Başkanı seçilen Dr. Ali Kamil Soyuak, seçim öncesi verdiği sözü tuttu. Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, CHP’li Mustafa Özacar’dan devraldığı makam aracını satışa çıkardı. Başkan Soyuak, kendi aracı TOGG’u makam aracı yaptı.

Gelibolu ilçesinin yeni Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, göreve başladıktan sonra ilk icraatını gerçekleştirdi ve makam aracını satılığa çıkardı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti’den Belediye Başkanı seçilen Dr. Ali Kamil Soyuak, CHP’li Mustafa Özacar’dan devraldığı makam aracını internette satışa koyarak dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Söz verdik, satıyoruz" diyen Başkan Soyuak, aracı "Hastasına doktordan temiz makam aracı" başlığıyla satışa sundu. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği bu adım, lüks makam aracının satılığa çıkarılmasını takdirle karşılandı.

’Hastasına doktordan temiz makam aracı’ başlığıyla bir ilan sitesinde satışa çıkarılan aracın dikkat çeken şu detaylar yer aldı:

"Ön takım bakım istiyor, çünkü Gelibolu’nun yolları bozuk. İçerisinde sigara içildi mi bilemiyoruz, eski başkana sormak lazım. Eski başkan halktan uzaktı, muhtemelen kilometresi uzun yolda yapıldı. Camlar filmli, eski başkan vatandaşla göz göze gelmeyi sevmezdi. Nakit ihtiyacından acil satılık, belediyenin çok borcu var. Piyasada tanınan, bilinen bir araçtır. Tüm ilgiyi üzerinizde toplayabilirsiniz. İstediğiniz ustaya gösterebilirsiniz, zaten Gelibolu Küçük Sanayi Sitesi esnafı arabayı yakından tanır. Yedek anahtarını bulamadık, eski başkana sormak lazım. 25.000 TL tramer kaydı var. Sol çamurluk değişen. Araç başında pazarlık yapılır. Takas yalnızca halka hizmet edecek Mobil İkram Araçları ile yapılır."

Seçimden önce vatandaşlara söz verdiklerini hatırlatan Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, “Çünkü bu kadar borcu olan bir belediyenin bu kadar lüks aracı kullanmaya hakkı olmadığını düşünüyoruz. Daha doğrusu bu aracı satarak biz hizmet aracı olarak değerlendirip, vatandaşlarımıza daha çok yararı olacağını düşünüyoruz. İnternette aracı satışa çıkardığımızda şöyle şeylerde duyduk. İşte bu belediyenin arabası, resmi araç satılamaz, ihaleyle olması gerekir diye söylemlere şöyle cevap vermek istiyorum. Bu araç Gelibolu Kent şirketine ait bir araç. Araç şirkete ait olduğu için biz bunu esasında ihale olmadan da satabiliriz. Ama biz bunu doğru fiyatlanması adına baktığınızda açık arttırmayla satışını yapacağız. Bizim Kent şirketini almamızın bir süreci var. Bugün itibariyle bitti. Bugünden itibaren biz bu aracı açık arttırma sürecini başlatarak doğru fiyatla, mevcut makam aracımızı satarak, vatandaşlarımıza daha doğru hizmet vereceğimiz diğer araçlarla Gelibolu’muza kazandırmış olacağız” dedi.

Gelibolu Belediyesi makam aracının satışa çıkarıldığı ilandaki dikkat çeken ifadeleri de değerlendiren Başkan Soyuak, sözlerine şöyle devam etti:

“Derdimiz bir anlayışı anlatmak. Geçmişin Gelibolu’ya bakışını anlatmanın derdindeydik. Biz esasında buradaki anlayışı değiştirmenin derdindeyiz. Anlayışı değiştirmenin derdinde olduğumuz için geçmişle, bugüne bizim bakış açışımızla, geçmişin bakışını kıyas edilmesi adına bu söylemleri geliştirmek istedik. Biraz nükte olsun, biraz esprili olsun, biraz insanları gülümsetsin istedik. O yüzden o söylemlerimizi geliştirdik.”

Soyuak, “Coğrafya adına baktığınızda, Gelibolu’nun geçmişine baktığınızda 4 bin yıllık bilinen tarihine baktığınızda güçlü, kudretli, etkin, bölgesinde aksiyonel bir kent iken, şimdi ne yazık ki, maaşlarını ödeyemeyecek noktada olan, ne yazık ki, 238 milyon borcu olan, ne yazık ki organizasyon kabiliyetini tamamen yitirmiş bir belediye. Kentten belediyeye düşmüş. Koskoca kent olabilme potansiyeli varken, artık belediyenin kendini yönetememesini konuşur hale gelmişiz. İlk önce belediyenin kendisi yöneten, güçlü bir belediyeyle ardından güçlü bir kentin, bölgede örnek olan bir kentin, değişimin öncüsü olan bir kentin, turizm merkezi olan bir kent olması için elimizden geleni yapacağız. Hayalimiz bu, Türkiye’ye de örnek olmak. Seçim süreci inanılmaz bir süreçti. Son seçimleri dikkat ederseniz Türkiye’de ne yazık ki AK Partili birçok belediyeyi kaybettik. Burası sosyolojisi zor bir yerdir. Sosyolojisi zor bir yer olmasına rağmen biz burada AK Parti’nin adına baktığımızda bir zaferle noktalamış olduk. Bu süreçte bize destek olan, emek veren Sayın Vekilimiz Ayhan Gider’e, Sayın eski Vekilimiz ehmet Daniş’e, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir’e teşekkürlerimizi sunarız. Herkesin eşit olduğu, her ideolojinin ötekileştirmediği samimi, içten birbirimizi kucakladığımız, yardım ettiğimiz güzel bir Gelibolu kurmak istiyoruz. Bütün vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz” diye konuştu.

Gelibolu Belediyesi’nde makam aracı olarak kendi özel aracı olan TOGG’u kullanacağını kaydeden Soyuak, “Özel aracı zaten TOGG. Hem elektrikli olmuş olması nedeniyle daha az maliyetli olmuş olması nedeniyle, hem de ücretsiz olarak belediyenin kullanmasını sağlayacağız. Kendi makam aracı kullanınca, daha güvene hissediyorum. Aracımla beraber belediyeye hizmet etmiş olacağız. TOGG zaten gururumuz. Bizim içinde önemli, Gelibolu Belediye Başkanlığı makam aracı TOGG olmuş olması da imaj açısından çok daha önemli ve değerli olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.