“Cevherimiz Sensin” diyerek başarılı gençleri maden, jeoloji, jeofizik ve cevher hazırlama mühendisliklerinden birini tercih etmeye davet eden Maden sektörü gençlere asgari ücret tutarında burs ve iş garantisi teklif ediyor.İZMİR (İGFA) - Bu yıl üniversite sınavına giren 3 milyonun üzerinde genç sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih sürecine girdi. “Cevherimiz Sensin” diyerek başarılı gençleri maden, jeoloji, jeofizik ve cevher hazırlama mühendisliklerinden birini tercih etmeye davet eden Maden sektörü gençlere asgari ücret tutarında burs ve iş garantisi teklif ediyor.

Z kuşağının üniversitedeki tercihlerinin maden sektörünün ihtiyaç duyduğu mühendislikler olmasını istediklerini belirten Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, gençlerin 4 mühendislikten birini tercih etmeleri durumunda madencilik sektörü olarak başarılı bir kariyer vaat ettiklerini dile getirdi.

Ticaret Bakanlığı’nın onayıyla, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), Türkiye İhracatçılar Meclisi Maden Sektör Kurulu bünyesindeki ihracatçı birliklerinin omuz verdiği burs programında madencilik sektörü “Cevherimizin Sensin” sloganıyla gençleri maden, jeoloji, jeofizik ve cevher hazırlama mühendisliklerini tercih etmeye çağırıyor.

2022 yılında 6,5 milyar dolar ihracata imza attıklarını, toplamda Türkiye’ye 60 milyar dolarlık bir katma değer kazandırdıklarını anlatan Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, “Cevherimiz Sensin” isimli projede; İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği ile güç birliğine gittiklerini, başarılı gençlerin madencilik sektöründe kilit konumdaki 4 mühendislikten birini tercih etmesi durumunda madencilik sektörünün Türk ekonomisine sağladığı katma değerin ve ihracatın katlanarak artacağına inandıklarının altını çizdi.