Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Mahmutköy Kuru Fasulyesi’nin coğrafi işareti tescil belgesini teslim etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Keşan TB Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, İpsala TB Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer, Keşan TB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Orhun, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Anbarcı, Selçuk Ataklı, Meclis Üyesi Cahit Mercan, Genel Sekreter Yardımcımız Kadir Can Tunç ve Oda Sicil Sorumlumuz Burcu Avcı ile birlikte Keşan Mahmut Köyü Muhtarı Asım Gül ve Ürecilerimize Coğrafi İşaret aldığımız Keşan Mahmutköy Kuru Fasulyesi’nin Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’ni teslim etti.

Belge takdiminin akabininde üreticilerimizin tarlalarında uygulamış olduğu Coğrafi İşaret Tescilli Keşan Mahmutköy Kuru Fasulyesi’ni yerinde incelendi.

Ticaret ve Sanayi Odası’ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklama şöyle; “Keşan Satır Eti, İpsala Pirinci ve Siğilli Bamyası’ndan sonra Coğrafi İşaret tescil işlemini sağladımız bölgemizin değeri olan Keşan Mahmutköy Kuru Fasulye’mizin tescili başta Üreticilerimize ve bölgemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ederiz. Keşan TSO olarak bölgemizin değerini arttıracak tüm çalışmalara geçmişte olduğu gibi bugünde devam ediyoruz.”