İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin Kağıthane, Esenler ve Başakşehir ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan önemli bir duyuru geldi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mahzen-38" adı verilen operasyonlar kapsamında önemli bir başarı elde edildiğini belirtti.

Operasyonlar neticesinde kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, iş yeri baskını, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve tehdit suçlarına karıştığı tespit edilen örgüt üyesi 10 şüpheli etkisiz hale getirildi.

Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

"İstanbul’un Kağıthane, Esenler ve Başakşehir ilçelerinde düzenlenen “MAHZEN-38” operasyonlarında;

📌Kasten Öldürme,

📌Kasten Öldürmeye Teşebbüs,

📌Kasten Yaralama,

📌Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması,

📌Mala Zarar Verme,

📌İş Yeri Baskını,

📌6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve

📌Tehdit suçlarına karıştığı tespit edilen Organize Suç Örgütü üyesi 10 şüpheli yakalandı.️

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz. Sokaklarda Size Yer Yok.️

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

📌Kağıthane ilçesinde 13.04.2024 tarihinde D.E. isimli şahsa yönelik silahla öldürme eylemini ve C.Ö., D.A., M.K., ve S.A. isimli şahıslara yönelik silahla yaralama eylemlerini gerçekleştirdikleri,

📌Esenler İlçesinde 29.04.2024 tarihinde iş yeri baskını ve 01.05.2024 tarihinde ikamet kurşunlanması eylemlerini gerçekleştirdikleri ve

📌Başakşehir İlçesinde 01.05.2024 tarihinde iş yeri baskını eylemini yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:

📌5 adet ruhsatsız tabanca ile

📌Çok sayıda uyuşturucu hap ve fişeğe el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle.