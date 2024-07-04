Bursa'da anayolda makas atan otomobil, aynı istikamette ilerleyen ticari taksiye çarpıp takla attı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

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Kaza, merkez Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Mudanya yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aygün Ş. idaresindeki 16 AVC 044 plakalı otomobili ile makas atarken, aynı istikamette ilerleyen 16 T 0806 plakalı Mehmet A. idaresindeki ticari taksiye çarpıp takla attı.

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Metrelerce sürüklenen ağaçlar ağaçlara çarparak durdu. Kazayı görenler 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aygün Ş. ve arkadaşı Mahmut A. ile ticari taksinin sürücüsü Mehmet A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Yaralılardan Aygün A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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Kaynak: İHA