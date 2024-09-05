Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ 9 Eylül tarihi itibariyle başlayacak olan 2024-2025 Eğitim Öğretim yılının başlayacak olmasından dolayı olası mağduriyetlerin yaşanmaması için otobüs ve trambüs seferlerinde yeni düzenlemelere gitti.MALATYA (İGFA) - MOTAŞ, yaklaşan yeni eğitim öğretim yılına yönelik yaptığı hazırlıklar kapsamında yeni dönemde aksaklıkların yaşanmaması, öğrencilerin ulaşımda sıkıntı çekmemesi için bazı tedbirler aldı.

Yoğunluğun yaşanacağı hatların sefer aralıkları yeniden düzenlenerek gerekli görülen bölgelere ek seferler ve takviye araçların verileceği bildirildi.

Özellikle Malatya’nın en yoğun geçen hattı olan MAŞTİ-Üniversite hattına çalışan trambüs hattının sefer saatleri yeniden düzenlendi. MOTAŞ’tan konuyla ilgili yapılan açıklamada sefer aralıklarının 8 dakikadan 6 dakikaya düşürüleceği belirtilerek; “2024-2025 eğitim öğretim döneminde 22 trambüsle söz konusu hatta hizmet verilecektir. Yeni eğitim öğretim dönemiyle birlikte 22 araçla düzenlenecek seferlerin aralıkları 6 dakikaya inecektir. Seferler, yolcu yoğunluğu ve gelecek talepler doğrultusunda gerekli görüldüğünde yeniden gözden geçirilerek ihtiyaç halinde körüklü otobüs takviyesi yapılacaktır” denildi.

2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM SEZONUNA HAZIRIZ

Ayrıca depremde ağır hasar alan yapıların büyük kısmının yıkımlarının tamamlanmasıyla açılan güzergahlarda hizmet veren otobüs sefer planlamasının da okulların açılacağı güne göre ayarlandığı bildirildi. Yapılan toplu taşıma planıyla MOTAŞ’a ait 119 otobüs ve 64 adet özel halk otobüsünün kesintisiz hizmet vereceği belirtildi. Tüm araçların bakım ve onarım işlemlerinin bitirilerek yeni eğitim öğretim sezonuna yetiştirildiğinin vurgulandığı açıklamada; “2024-2025 eğitim öğretim sezonuna hazırız. Malatyalılara daha iyi hizmet verebilmek için araç filomuza 20 araç daha kattık. Araç bakımlarımızı yaptık ve personel açığımızı bir nebze tamamlama yoluna gittik. Yeni sezona Malatya hazır, biz de hazırız” ifadelerine yer verildi.