Malatya Büyükşehir Belediyesi Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerinde ücretsiz olarak eğitim gören 1500 ortaokul öğrencisine hafta sonu deneme sınavı yaptı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerinde başarı oranını her geçen gün arttırmaya devam ediyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında eğitim ve öğretim alanına desteklerini esirgemeyen Malatya Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz eğitim gören öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sunmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı eğitim merkezlerinde (Kernek Külliyesi, Melekbaba Semt Konağı, Özalper Semt Konağı, Salköprü Semt Konağı, Şehir Ramazan Sarıkaya Eğitim Merkezi ve Yeşiltepe Semt Konaklarında) yaklaşık 1500 öğrencisine ücretsiz olarak deneme sınavı gerçekleştirildi.

2024-2025 eğitim öğretim yılında ücretsiz kurs eğitimi alan öğrencilere, Malatya Büyükşehir Belediyesi Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerinde destek veriliyor. Bir yandan LGS sınav hazırlıkları kapsamında ortaokul öğrencilerine ders ve etüt eğitimleri devam ederken, bir yandan da deneme sınavları sayısı arttırılıyor. Öğrencilerin eksiklerini tamamlamasını sağlayan deneme sınavlılarında öğretmenler tarafından destek ve motivasyon sağlanıyor. Düzenli olarak deneme sınavlarının yapıldığı Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerinde öğrencilerin sınav kaygısı, sınav heyecanını yenmesi için rehber öğretmenler tarafından da çeşitli eğitim faaliyetleri yapılıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim alanında sunduğu bu tür destekler, bölgedeki çocukların kaliteli ve erişilebilir eğitim imkanlarına ulaşmasını amaçlıyor. Bu çerçevede, Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerinde gerçekleştirilen eğitimler, çocukların bilgi birikimlerini artırırken sosyal becerilerinin de gelişmesine katkıda bulunuyor. Ayrıca, eğitim merkezlerinde çocuklara verilen bu ücretsiz eğitimler, ailelere maddi anlamda büyük bir destek sağlıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin bu kapsamda gerçekleştirdiği deneme sınavları, öğrencilerin eğitim sürecinde daha sağlam adımlarla ilerlemesine olanak tanıyor. Veliler ve öğrenciler, bu tür destekleyici sınav uygulamalarının çocukların geleceklerine önemli katkılar sağladığını belirtiyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere yönelik eğitim programlarına ve çeşitli sınavlara olan desteğini sürdürerek, bölgedeki gençlerin eğitim hayatında başarılı olmalarına katkıda bulunmaya devam ediyor.