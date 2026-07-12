Gümrüklerde tasfiye edilen yüzlerce araç, ekspertiz işlemlerinin tamamlanmasının ardından elektronik ortamda satışa sunuluyor. İlanlarda bazı araçların başlangıç bedelinin 63 bin 750 liraya kadar düştüğü görülüyor.

Gümrüklerde çeşitli nedenlerle tasfiye edilen araçlar, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen işlemlerin ardından yeni sahiplerini bekliyor. Araçlar satışa çıkarılmadan önce ayrıntılı şekilde fotoğraflanıyor, mevcut durumlarına ilişkin ekspertiz raporları hazırlanıyor ve başlangıç bedelleri belirleniyor.

Hazırlanan ilanlar daha sonra elektronik ihale sistemi üzerinden vatandaşların erişimine açılıyor. İhaleyi kazanan kişiler, ödeme ve diğer resmi işlemleri tamamladıktan sonra araçlarını ilgili Tasfiye İşletme Müdürlüğü’nden teslim alabiliyor.

Otomobilden jet skiye kadar farklı seçenekler bulunuyor

E-ihale sisteminde yalnızca binek otomobiller yer almıyor. Satış listesindeki araç çeşitleri arasında hafif ticari araçlar, kamyonlar, kamyonetler, minibüsler, römorklar, jet skiler ve özel amaçlı araçlar da bulunuyor.

Bu nedenle sistem, yalnızca bireysel otomobil almak isteyenlerin değil, ticari araç veya farklı türde taşıt arayanların da ilgisini çekiyor.

İhale ilanlarında en fazla dikkat çeken ayrıntılardan biri, bazı araçlar için belirlenen düşük başlangıç bedelleri oldu. Listede öne çıkan araçlardan bazıları şöyle:

1993 model Isuzu NPR kamyon 63 bin 750 TL, 2011 model Suzuki jet ski 64 bin 500 TL, 2002 model Geely Uliou 67 bin 500 TL, 2007 model Citroen Berlingo 74 bin 363 TL ve 2004 model Renault Clio Symbol ise 75 bin TL başlangıç bedeliyle satışa çıkarıldı.

Ayrıca 1995 model Opel Omega Caravan için 82 bin 500 TL, 1992 model Renault L423 için 84 bin 150 TL, 2008 model Volkswagen Caddy için 94 bin 950 TL ve 2004 model Skoda Fabia için 97 bin 500 TL başlangıç fiyatı belirlendi.

Satış listesinde Volkswagen Golf, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Toyota, Seat, Peugeot, Mitsubishi ve Ford Transit gibi farklı marka ve modeller de yer alıyor.

Lüks ve hasarlı araçlar da listede

Gümrüklerde satışa çıkarılan araçlar arasında düşük bütçeli modellerin yanı sıra üst segment otomobiller de bulunuyor. Ancak araçların tamamı doğrudan kullanılabilecek durumda olmayabiliyor.

Bazı ilanlarda bakım ve onarım gerektiren, hasarlı veya hurda niteliğindeki araçlar da satışa sunuluyor. Bu nedenle ihaleye katılmak isteyenlerin araç fotoğraflarını, ekspertiz raporlarını, teknik bilgileri ve teslim koşullarını ayrıntılı şekilde incelemesi gerekiyor.

Yayınlanan ilanlarda farklı segmentlerden çok sayıda araç bulunuyor. Listede 2003 model Volkswagen Golf 1.9 TDI, 1998 model Mercedes-Benz A160, 2001 model BMW 320D, 2000 model Audi A4 1.9 TDI ve 1999 model Toyota Corolla gibi modeller dikkat çekiyor.

Bunların yanı sıra 2008 model Seat Ibiza, 2013 model Toyota RAV4, 2007 model Ford Transit, 2008 model Ford Transit Connect ve 1999 model Peugeot 206 da satış listesinde yer alıyor.

Araçların başlangıç bedelleri; model yılı, kilometre, hasar durumu, teknik özellikler ve genel kullanım durumuna göre farklılık gösteriyor.

Tasfiye edilen araçlar öncelikle fotoğraflanıyor ve ekspertiz raporları hazırlanıyor. Ardından araç için başlangıç bedeli belirlenerek ilan, belirlenen tarih aralığında elektronik ihaleye açılıyor.

İhaleye katılan kullanıcılar sistem üzerinden teklif verebiliyor. Süre sonunda en yüksek teklifi sunan kişi, gerekli ödeme ve resmi işlemleri tamamlamasının ardından aracı teslim alabiliyor.

Başlangıç bedeli nihai satış fiyatı değil

İlanlarda yer alan düşük rakamların aracın kesin satış fiyatını göstermediği belirtiliyor. Elektronik ihale sırasında yeni teklifler geldikçe araçların fiyatı yükselebiliyor.

Bu nedenle uygun fiyatlı araç almak isteyenlerin yalnızca başlangıç bedeline göre hareket etmemesi gerekiyor. Ekspertiz raporu, bakım masrafları, aracın mevcut durumu ve teslim şartları değerlendirilmeden verilen teklifler, sonradan ek maliyetlerin ortaya çıkmasına neden olabiliyor.