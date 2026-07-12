Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hayata geçirilen uygulamayla emekliler, kuruma gitmeden aylıklarından yapılan kesintilerin ayrıntılarını görüntüleyebilecek.

4A SSK ve 4B BAĞ-KUR kapsamında emekli olan vatandaşlar, e-Devlet’te bulunan “Emekli Aylığı Kesintileri” hizmeti üzerinden ilaç katılım payı, muayene ücreti, icra kesintisi ve diğer yasal kesintilere ilişkin bilgilere ulaşabilecek.

Uygulama yalnızca güncel aya ait kesintileri değil, önceki dönemlere ilişkin kayıtları da gösteriyor. Geçmiş aylardaki kesintileri incelemek isteyen emeklilerin, sistemde yer alan “Yeni sorgu” seçeneğine tıklayarak ilgili ayı belirlemesi yeterli olacak.

Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra, bağlı oldukları sigorta koluna göre maaşlarından hangi tarihte, ne kadar ve hangi gerekçeyle kesinti yapıldığını detaylı şekilde görebilecek.